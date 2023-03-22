وكالة «فيتش سوليشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.4% في نهاية 2023

رفعت وكالة فيتش سوليشنز العالمية، توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.4% بنهاية العام المالي الحالي 2022-2023، بعدما جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام أقوى من توقعاتها السابقة.

قوة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة

وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد المصري، إن قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيمنع حدوث تباطؤ أكثر حدة في النمو الاقتصادي، وأن العجز في الحساب الجاري من المرشح أن يتقلص من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي 2022 لـ3.6% في 2023.

انخفاض أسعار السلع العالمية وإيرادات قناة السويس

وأضاف تقرير الوكالة التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن أسباب تقلص العجز في الحساب الجاري، تتمثل في انخفاض أسعار السلع العالمية، جنبًا إلى جنب مع قطاع السياحة المرن والإيرادات القوية من قناة السويس.

ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار

ولفت تقرير وكالة فيتش سوليشنز، إلى أن الجنيه المصري سيترتفع أمام الدولار الأمريكي بنهاية العام 2023 من مستوياته الحالية إلى 30 جنيهاً للدولار الواحد، حيث يسجل الدولار حالياً في البنوك مستوى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.