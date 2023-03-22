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عاجل.. «فيتش سوليشنز»: الدولار سيتراجع إلى 30 جنيها في نهاية 2023

كتب:

محمد الدعدع
10:19 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
الجنيه والدولار

الجنيه والدولار

توقعت وكالة فيتش سوليشنز، استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 30 جنيها بنهاية العام 2023، بحسب أحدث تقارير «الوكالة» التي تتخذ من نيويورك ولندن مكاتب رئيسية لها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

توقعات الوكالة العالمية، إحدى مؤسسات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تشير إلى ارتفاع في قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، في وقتٍ تراوح سعر الصرف اليوم في البنوك المصرية، بين 30.75 و30.90 جنيه للشراء، وبين 30.85 و30.95 جنيه للبيع، في حين جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عن 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

ارتفاع صافي الاحتياطي من العملة الصعبة

يذكر أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، يواصل النمو منذ بداية الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل 34.352.3 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2023.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.