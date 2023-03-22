«هيئة الدواء» تكشف أعراض انخفاض سكر الدم في رمضان.. بينها دوخة وتوتر

حددت هيئة الدواء المصرية أعراض انخفاض سكر الدم، في إطار رفع التوعية المجتمعية خلال شهر رمضان بالأمراض المزمنة وخطورتها وكيفية تجنب المضاعفات التي يمكن أن تحدث خلال الشهر الكريم.

أعراض انخفاض سكر الدم في رمضان

وأصدرت الهيئة دليلًا إرشاديًا عن أعراض انخفاض سكر الدم، وجاءت كالتالي: «القلق والتوتر، العرق الغزير، ارتعاش الشفاه، الدوخة والإرهاق».

نصائح لمرضى السكري في رمضان

ونصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين خاصة مرضى السكري بضرورة تجنب التمارين الشديدة، خاصة خلال الساعات الأخيرة من الصيام قبل ميعاد الإفطار، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة خطرالإصابة بنقص مستوى السكر بالدم أو الجفاف.

كما قدمت هيئة الدواء مجموعة من التعليمات المهمة عند السحور لمرضي السكري وجاءت على النحو التالي:

- تأخير فترة السحور قدر الإمكان

- تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون

- تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة

- تجنب المشروبات المدرة للبول

- تجنب تناول الأطعمة المالحة والمخللات

- تناول كميات كافية من المياه

عمل الفحوصات الطبية اللازمة قبل الصيام

وطالبت هيئة الدواء المصرية، من المواطنين خاصة مرضي السكري بضرورة استشارة الطبيب المشرف على الحالة قبل الصيام، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لاتخاذ قرار الصيام، مشيرة إلى أن قرار الصيام يتوقف على نتائج التحاليل الخاصة بمريض السكر لضمان صيام صحي وآمن.