«هيئة الدواء» تحدد مواعيد قياس السكر في الدم قبل ساعات من بداية رمضان

قدّمت هيئة الدواء، نصائح مهمة لمرضى السكري خلال رمضان، حفاظا على سلامتهم، حيث أكدت أهمية قياس السكر أكثر من مرة يوميا، الأولى في فترة الصباح، ثم منتصف اليوم، وقبل الإفطار، وبعد الإفطار بساعتين، وقبل السحور، وفي أي وقت تظهر فيه أعراض ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر أو عند الشعور بالإعياء.

وتابعت هيئة الدواء، أنّ معدل السكر في الدم يجب أن يكون منضبطا قبل الإفطار، ولا يقل عن 70 مللي جرام ديسيلتر، لافتة الى أنّه بعد ساعتين من الإفطار لا يزيد عن 180 مللي جرام ديسيلتر.

نصائح عند الإفطار لمرضي السكري

- تقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة، تشمل كوب ماء وحبات التمر ومقبلات والوجبة الرئيسية.

- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.

- تجنب الأغذية الدسمة والغنية بالدهون والمقالي.

- تناول كمية كافية من المياه.

- الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوى على الكافين والمشروبات الغازية.

- استبدال العصائر بالفاكهة.

- تناول الكربوهيردرات المعقدة بدلا عن البسيطة كالخبز الأسود بدلا من الأبيض.

استشارة الطبيب المشرف على الحالة

وطالبت هيئة الدواء، مرضي السكر، باستشارة الطبيب المختص قبل شهر رمضان، للتأكد من قدرتك على الصيام في رمضان، موضحة أنّ الأمر قد يحتاج في بداية شهر رمضان لعمل تحليل سكر بشكل منتظم، وتعديل الجرعة حسب ما يراه الطبيب المشرف على الحالة.