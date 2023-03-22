الحكومة: تقديم خدمات التأمينات لأصحاب المعاشات من خلال مراكز متنقلة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن البدء في تقديم خدمات التأمينات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمُؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، من خلال خدمة المراكز التكنولوجية المُتنقلة، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وحضر مراسم التوقيع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما وقّع بروتوكول التعاون، المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وسامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ البروتوكول يستهدف تنسيق الجهود من أجل تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كمكاتب تقدم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وغيرهم من فئات المجتمع على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أنّه - بموجب بروتوكول التعاون - سيتم توفير 50 سيارة حديثة نموذجية متنقلة، ومُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة لدعم المكاتب التأمينية الثابتة، وذلك على غرار المراكز التكنولوجية التي تُنشئها وزارة التخطيط في المحافظات المختلفة.

وأضافت أنّ وزارة التخطيط ستتولى تدبير وتجهيز الأثاث والمستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين طالبي الخدمات داخل وخارج السيارات المتنقلة، فضلا عن تجهيز السيارات بنظام مراقبة تليفزيونية يمكن ربطه بالمركز الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإمدادها بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص والمستلزمات الفنية الأخرى لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة.

وأضاف اللواء جمال عوض، أنّ المراكز التكنولوجية المتنقلة ستسهم بشكل فعّال في اختصار الوقت والجهد، موضحا أنّ الهيئة ستوفر الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل المنظومة داخل المكاتب التأمينية المتنقلة، كما أنّها ستوفر السائقين اللازمين لتشغيل السيارة، فضلا عن وضع السياسة الإجرائية والقواعد المنظمة للتشغيل ومتابعة السيارة المتنقلة، ووضع خطة انتشار المركبة لتغطية الأماكن المزدحمة لأصحاب المعاشات أو غيرهم من طالبي الخدمات التأمينية لتحقيق أعلى استفادة، والتيسير على المواطنين بما يحقق الأهداف المرجوة.

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، إحدى سيارات الخدمات المتنقلة، التي سيتم من خلالها تقديم الخدمات التأمينية، وفقا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم، حيث استمع إلى شرح من اللواء جمال عوض، بشأن طبيعة عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة، وما تقدمه من خدمات تأمينية للمواطنين. وأشار عوض إلى أنّه جرى تسلم 5 سيارات كمرحلة أولى تم إيداعها بإدارات المرور، بهدف سرعة حصول المواطنين على الخدمات التأمينية المرتبطة باستكمال إجراءاتهم بإدارات المرور.