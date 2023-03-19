ما هي منحة الوفاة التي تُصرف بعد موت صاحب المعاش؟.. «التأمينات» توضح

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن «منحة الوفاة» تُصرف للمستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش، مشيرة إلى أنه إذا توفي صاحب المعاش أو المؤمَّن عليه، موضحة أنه يتم صرف منحة عن شهر الوفاة وكذلك الشهرين التاليين.

جهة صرف منحة الوفاة

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات على موقعها الرسمي، إلى أن منحة الوفاة التي تُصرف بعد وفاة المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش، تلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

منحة الوفاة تقدر بالأجر المستحق عن شهر الوفاة

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يتم صرف منحة الوفاة إلى جانب الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، مشيرة إلى أن منحة الوفاة تقدر بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، مشيرة إلى أن المنحة تصرف لمستحقي المعاش، وفي حالة عدم وجود سوى مستحق واحد تصرف له منحة الوفاة بالكامل.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يتم تقديم طلب صرف المنحة، واستيفاء كل مستندات استحقاق المعاش المتمثلة فيما يلي:

- تقديم طلب صرف المنحة.

- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.