طرق الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023.. اتبع الخطوات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كيفية الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، وذلك على الموقع الرسمي لها، مشيرة إلى أنه تم اتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، لافتة إلى أن هناك خدمات الكترونية عديدة منها «الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد».

طرق الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن طرق الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023 تتم من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط حتى تتمكن من الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي.

- اختر الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- الضغط على بدء الخدمة تسجيل الدخول من خلال الرقم القومى وكلمة المرور.

- اذا لم تكن مستخدما يمكنك الإشتراك حتى تتمكن من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفتك فردا وملء البيانات التالية:

- الإسم الأول، اسم الأب، اسم الجد.

- اسم العائلة.

- الإسم الأول للأم باللغة العربية.

- الرقم القومى، الرقم التأمينى.

- العنوان، البلد، رقم الموبايل.

- كلمة المرور.

- الضغط على أنا لست روبوت.

صرف معاشات شهر ابريل 2023 بزيادة 15 %

ويبدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بدءا من أول ابريل 2023، بزيادة 15 %، بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.