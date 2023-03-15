موعد رفع سن المعاش تدريجيا.. باق 9 سنوات بنص القانون

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم رفع سن المعاش تدريجيا، مشيرة إلى أن هذا الرفع التدريجي لسن المعاش سيعمل على خفض نسب الاشتراكات وزيادة معدل الاحتياطي إلى 15.5 ضعف النفقات السنوية في 2080، كما سيعمل على عدم وجود عجز في التدفقات النقدية، موضحة على موقعها الرسمي أنه سيتم رفع سن المعاش بدءا من أول يوليو 2032 ليكون 61 عاما، كما سيتم توحديد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040.

موعد توحيد سن المعاش حتى 65 عاما

ونصت المادة 41 بالأحكام العامة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على أن: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون في الـ65 اعتبارًا من أول يوليو 2040»، لتؤكد التأمينات الإجتماعية أن رفع سن المعاش سيكون كالتالى :

- 1 يوليو 2032 سيكون سن المعاش 61 عاما .

- 1 يوليو 2034 سيكون سن المعاش 62 عاما .

- 1 يوليو 2036 سيكون سن المعاش 63 عاما .

- 1 يوليو 2038 سيكون سن المعاش 64 عاما .

- 1 يوليو 2040 سيكون سن المعاش 65 عاما .