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«الثقافة» تعلن شروط مسابقة الفنون البصرية.. الجائزة الكبرى 10 آلاف جنيه

كتب:

إلهام زيدان
07:52 م | الأربعاء 22 مارس 2023
صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية

نظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، الدورة التاسعة لمسابقة الفنون البصرية 2023 لشباب الفنانين تحت 35 عاما، في مجالات التصوير، الرسم، النحت، الطباعة، التصوير الفوتوغرافي، التصوير الرقمي وجميع الاتجاهات الفنية الحديثة.

، وفق الشروط التالية: 

شروط مسابقة الفنون البصرية 2023 لشباب الفنانين

وأعلن المركز، شروط مسابقة الفنون البصرية 2023 لشباب الفنانين، وجاءت كالتالي:

- أن يكون العمل الفني من إنتاج 2022- 2023

- يحظر التقدم بالمشاريع الدراسية أو مشاريع التخرج أو التي سبق تقديمها في المسابقة سواء حصلت على جائزة أم لا.

- يسمح للفنان بالتقدم بعملين على الأكثر في مجال واحد.

- تسحب استمارة المشاركة من الصفحة الرسمية لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وملء الاستمارة مرفقا بها:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صور الأعمال

- صورة شخصية

وترسل على البريد الالكتروني من هـــــــــــــنـــــــــــا 

 

مواعيد المسابقة

تسلم الاستمارات من يوم السبت 1 أبريل وحتى الخميس 20 أبريل 2023.

- تعلن أسماء المقبولين بالفرز الأول يوم الثلاثاء 2 مايو.

- تسلم الأعمال المقبولة بالفرز الأول من يوم 3 مايو وحتى 11 مايو 2023.

- يفتتح المعرض وتعلن الجوائز يوم الخميس 18 مايو في السادسة مساء.

جوائز المسابقة:

  1. الجائزة الكبرى 10 آلاف جنيه
  2.  الجائزة الأولى 6 آلاف جنيه
  3.  الجائزة الثانية 5 آلاف جنيه
  4.  الجائزة الثالثة 3 آلاف جنيه  

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.