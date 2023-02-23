أنشطة مراكز الإبداع بقطاع صندوق التنمية الثقافية حتى نهاية فبراير 2023
كتب:
إلهام زيدان
03:29 م | الخميس 23 فبراير 2023
صندوق التنمية الثقافية
يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، مجموعة من الفاعلايات المتنوعة إلى نهاية فبراير الجاري، كالتالي، خلال الفترة من 25 حتى 28 فبراير 2023.
السبت 25 فبراير
- مركز إبداع القاهرة في ساحة الأوبرا
-عرض مسرحية «شابوه» للمخرج أحمد محي، أحد خريجي مركز الإبداع «طوال الشهر» - 8 مساء.
- قبة الغوري
فرقة التنورة التراثية 7.30 مساء.
- قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا
عروض جمعية الفيلم 6 مساء.
- بيت المعمار المصري
احتفالية إعلان جوائز المكعبات الهبية، 6 مساء.
الأحد 26 فبراير
- بيت الغناء العربي: الاحتفال بذكرى محمد العزبي - فرقة «نجوم مصرية» قيادة المايسترو مصطفى مهدي – 8 مساء.
سعر التذكرة 65 جنيه- مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا: "صالون نجيب محفوظ" مع الكاتب يوسف القعيد 6 مساء.
- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:
ندوة بعنوان مناقشة المجموعة القصصية ثلاثة فخاخ لذئبٍ أعور، الحائزة على المركز الأول فرع شباب الكتاب بجائزة ساويرس عام 2023 للكاتب محمد سرور- مناقشة الكاتب والناقد خالد سعيد، والكاتب والناقد أحمد حنفي - تقديم الكاتب مصطفى زكي - 6:30 مساء.
الاثنين 27 فبراير
- قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا : عروض أفلام البحر المتوسط 6 مساء.
- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: ريسيتال جيتاركلاسيك للفنان رويس عزيز بمصاحبة عازفة الجيتار ليليان ميخائيل -7مساء "سعر التذكرة 40 جنيها".
متحف نجيب محفوظ "ش الأزهر – تكية أبو الذهب "الزيارة يوميًا من 9 صباحا حتى 5 مساء - عدا الثلاثاء.
سعر التذكرة "المصريين 5 جنيهات – طالب 2 جنيه، الأجانب 20 جنيها – طالب 10 جنيهات".
متحف أم كلثوم "بالمنيل" الزيارة يوميًا من 9 ص حتى 4 مسعر التذكرة "المصريين 5 جنيه – طالب 2 جنيه"، "الأجانب 20 جنيه – طالب 10 جنيهات".