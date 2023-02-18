«التنمية الثقافية» ينظم معرضا فنيا بأعمال ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

ينظم صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، معرضا فنيَا بنتاج الأعمال الفنية ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته الـ 15، وذلك بقصر الأمير طاز في السادسة مساء يوم 25 فبراير الجاري، ويستمر المعرض إلى 19 مارس المقبل.

40 عملا فنيا في ملتقى الأقصر الدولي

ويضم المعرض، نحو 40 عملا فنيا لفنانين من مصر وخارجها، للفنانين: «أحمد علام، أمل نصر - مصر، افيجيت موخرجي- الهند، تينانين خارخلوري- جورجيا ، جمال عبدالرحيم - البحرين، سلوى العايدي - تونس، سوقية مامالادازي- جورجيا، مجدي عبد العزيز - مصر، محمد الكناني- العراق، محمد حمدي، مصر، محمد دسوقي- مصر، محمد نبيل- مصر ، مصطفى ربيع- مصر، معنى ياؤد- مصر، نجاة الذهبي- تونس، نيفين الرفاعي- مصر، وليد نايف- مصر، ويشارك كل منهم بعملين في المعرض».

فعاليات ملتقى الأقصر الدولي

وكان صندوق التنمية الثقافية، نظم في ديسمبر الماضي فعاليات ملتقى الأقصر الدولي الخامس عشر للتصوير، شعار «الأقصر بعيون الفن»، استمرت فعالياته في الفترة من 8 إلى 22 ديسمبر 2022.، وشهد الدكتور هاني أبو الحسن حفل الختام وتكريم الفنانين المشاركين بالأقصر.