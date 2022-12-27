رئيس صندوق التنمية الثقافية: لدينا خطة لتطوير 17 مركزا إبداعيا

قال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، إنَّ هدف الصندوق الأساسي في إطار تكليفات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة هو استعادة مكانة صندوق التنمية الثقافية باعتباره الواجهة المرنة للوزارة.

17 مركزًا للإبداع

وأضاف رئيس صندوق التنمية الثقافية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لدينا 17 مركزًا للإبداع تابعًا للصندوق في القاهرة وخارجها، وكل منها يقدم أنشطة فنية وثقافية متنوعة، هدفنا العمل على استعادة شخصية كل مركز، حتى يحقق الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله، ويكون له هوية ثقافية واضحة، وهو ما يأتي في إطار العمل على خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية

وأوضح أنَّ مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية هي «مركز الإبداع الفني بالقاهرة، وبيت السحيمي، ووكالة الغوري للفنون التراثية، ومركز ابداع الطفل ببيت العيني، وبيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، وبيت الشعر العربي بمنزل الست وسيلة، ومتحف أم كلثوم، بيت المعمار المصري، ومتحف الرواد مجمع الفنون بالزمالك».

وأشار إلى أنَّ المراكز تضم أيضًا «مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ومركز الإبداع الفني بقبة الغوري، وبيت العود العربي ببيت الهراوي، ومركز الموسيقى الدولي بقصر المانسترلي، ومركز طلعت حرب الثقافي، ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز، والأرشيف المصري للحياة والمأثورات الشعبية».