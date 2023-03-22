تفاصيل توفير 50 سيارة متنقلة لتقديم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الوزارة تنسّق جهودها من أجل تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة، تستخدم كمكاتب خدمية للتأمينات تستهدف «أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال» من فئات المجتمع على مستوى الجمهورية.

توفير 50 سيارة حديثة نموذجية متنقلة

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنّه سيتم توفير 50 سيارة حديثة نموذجية متنقلة، ومُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة لدعم المكاتب التأمينية الثابتة، مشيرة إلى أنّ وزارة التخطيط ستجهز الأثاث والمستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين طالبي الخدمات داخل وخارج السيارات المتنقلة.

تجهيز السيارات بنظام مراقبة تليفزيونية

ولفت السعيد إلى أنّه يتم تجهيز السيارات بنظام مراقبة تليفزيونية يمكن ربطه بالمركز الرئيسي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكذا إمدادها بالمتطلبات اللازمة من أجهزة فحص والمستلزمات الفنية الأخرى لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بشأن البدء في تقديم خدمات التأمينات لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمُؤمن عليهم وأصحاب الأعمال من خلال خدمة المراكز التكنولوجية المُتنقلة، وذلك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وحضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تسليم 5 سيارات كمرحلة أولى تم إيداعها بإدارات المرور

من جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إنّ الهيئة ستوفر الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل المنظومة داخل المكاتب التأمينية المتنقلة، وتوفير السائقين اللازمين لتشغيل السيارة، إلى جانب وضع السياسة الإجرائية والقواعد المنظمة للتشغيل ومتابعة السيارة المتنقلة، ووضع خطة انتشار المركبة لتغطية الأماكن المزدحمة لأصحاب المعاشات أو غيرهم من طالبي الخدمات التأمينية لتحقيق أعلى استفادة، والتيسير على المواطنين بما يحقق الأهداف المرجوة.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إلى أنّه جرى تسليم 5 سيارات كمرحلة أولى تم إيداعها بإدارات المرور، بهدف سرعة حصول المواطنين على الخدمات التأمينية المرتبطة باستكمال إجراءاتهم بإدارات المرور.