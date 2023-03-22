مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الجزائر.. اعرف أجواء شهر رمضان

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الجزائر، حيث تبدأ صلاة الفجر الساعة 5:16 صباحاً، على أن تكون صلاة العشاء في الساعة 8:26 مساءاً.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الجزائر

ومواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الجزائر، حيث يبدأ الشروق الساعة 6:50 وصلاة الظهر 12:56 وصلاة العصر 4:23 وصلاة المغرب 7:02 ليكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة و46 دقيقة.

يذكر أن أول أيام الشهر المبارك في الجزائر سيكون غداً، وستتغير مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في الجزائر وعدد ساعات الصيام يومياً.

أجواء متميزة في شهر رمضان بالجزائر

ويتميز شهر رمضان في الجزائر بأجواء متميزة بسبب طريقته الخاصة التي تنفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية، حيث تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام.

وتستعد الأسر الجزائرية لاستقبال شهر رمضان المبارك بشكل احتفالي، حيث ينتظره المسلمون من عام إلى آخر كما يقوم بتجديد مستلزمات المطبخ وتهيئة المنزل للسهر وإضافة إلى الأطعمة المختلفة والتي تحتوى علي زيت الزيتون والتمور الرفيعة.

الأطعمة التي تشتهر بها الجزائر

كما تشمل عادات استقبال شهر رمضان الكرين، قيصام السيدات أيضا تخزين مختلف أنواع التوابل، إعداد الحلويات التي يكثر الإقبال عليه خلال الشهر الكريم ومن الأطعمة التي تشتهر بها الجزائر «الزلابية وقلب اللوز» وينتظر لأهل الجزائر لأول يوم رمضان في ظل أجواء روحانية خاصة في الجزائر.