موعد أول أيام رمضان 2023 في الجزائر وعدد ساعات الصوم

موعد أول يوم رمضان في الجزائر 2023 قد يوافق يوم الخميس بتاريخ 23 مارس، ويتوقف تحديد موعد أول يوم رمضان في الجزائر 2023 بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، وفقاً لبيان الحكومة الجزائرية.

موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في دولة الجزائر

ويذكر أنّ أول أيام الشهر الفضيل في الجزائر ستكون الخميس 23 مارس الجاري بعد تعذر رؤية الهلال في البلاد اليوم الأربعاء مثلما حدث مع السعودية ومصر واليمن وعمان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة.

أجواء مميزة في أول أيام شهر رمضان 2023 في الجزائر

ويتميز شهر رمضان في الجزائر بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص ينفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية، إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام، مع احتفال خاص بأول أيام شهر رمضان الكريم 2023 والذي سيصوم فيه شعب الجزائر الملقب ببلد المليون شهيد نحو 15 ساعة و 45 دقيقة.

وتستعد الأسر الجزائرية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر، إضافة إلى إعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي تنتجها سلة الغذاء في مدن الجنوب الجزائري.

احتفالات في أول أيام شهر رمضان 2023 في الجزائر

ويشمل الاستعداد للشهر الفضيل تخزين مختلف أنواع التوابل، وإعداد الحلويات التي يكثر الإقبال عليها في الشهر الكريم، خاصّة «الزلابية» و«قلب اللوز»، التي تشتهر بها الجزائر، في ظل انتظار لأهل الجزائر لأول يوم رمضان 2023 في ظل أجواء روحانية خاصة في الجزائر.