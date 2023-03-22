قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023.. تعمل بمهنة الصيد

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن مشاهدة قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، والذي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما المصرية بجانب منى زكي، من بينهم: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، علي الطيب ورشدي الشامي، وإخراج محمد شاكر خضير.

قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023

وقصة مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، من تأليف شيرين وخالد دياب، وتدور حول سيدة تواجه مشكلة في إعالة طفليها بعد وفاة زوجها، الذي ترك لها المسؤولية بمفردها، لذلك تلجأ للعمل على مركب للصيد في البحر.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023

وكشف المخرج محمد شاكر خضير، تفاصيل قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي في رمضان 2023، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلا إن أحداث المسلسل تدور بشكل أساسي حول فكرة الأمومة، وكيف تستطيع التحول إلى بطلة خارقة من أجل الحفاظ على أبنائها، حيث تجد نفسها بصدد تصرفات لم تكن تتخيل أن تقوم بها بسبب أبنائها.