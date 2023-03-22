قصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023.. أحداثه رومانسية

مازال الفنان ياسر جلال يواصل تصوير مسلسله الجديد علاقة مشروعة، الذي سيبدأ عرضه أول أيام شهر رمضان، ويبحث الجمهور عن قصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023.

قصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، في إطار رومانسي، حيث قرر ياسر جلال أن يغير جلده هذا العام ويقدم عمل اجتماعي رومانسي، يعتمد بشكل أساسي علي العلاقات أسرية والاجتماعية إلى جانب التشويق.

ويواصل الفنان ياسر جلال تصوير قصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، خلال الوقت الحالي، وقم تم تسليم الحلقات إلى قناة الحياة العارضة للمسلسل في شهر رمضان المقبل .

أبطال مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023

وقصة مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، تعتبر تعاون جديد يجمع بين ياسر جلال والمخرج خالد مرعي، استقر المخرج علي عدد من الابطال منهم مي عمر، و داليا مصطفى ومراد مكرم، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي.