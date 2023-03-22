تكريم الفائزين بالمستوى الأول بالمهرجان الكشفي الجوي العربي في كفر الشيخ

كرم الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عشيرة جوالة مركز شباب دمرو ، مجموعة «نسور الجوية» لحصولهم على المستوى الأول في ختام فعاليات المهرجان التاسع للجوالة الجوية المصرية والعربية.

تكريم متبادل بمديرية الشباب بكفر الشيخ

ضمت المجموعة محمود عجيز، قائد المهرجان والسواعد السيد العشري، وعلى خليفة، وطارق أبو الوفا، بشار محمود، ومحمد أشرف، عادل وليد، وأحمد سمير، كما كرم محمد المصري، رئيس الجمعية الجوية المصرية بكفر الشيخ، رمضان عبد الغني، مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ، وعبد الفتاح الوكيل، مفوض الجمعية ومنسق النشاط الكشفي بالمديرية، و 12 عضوا من أعضاء عشيرة دمرو الفائزة بالمستوى الأول.

كما أهدى رئيس الجمعية الجوية المصرية بكفر الشيخ، شهادة تقدير والمنديل الكشفي للمهرجان لوكيل وزارة الشباب والرياضة تقديراً لدعمه للمجموعة الكشفية وتخليدا للحدث.

بينما حصلت عشيرة جوالة مركز شباب دمرو، بمحافظة كفر الشيخ، على المستوى الأول في ختام فعاليات المهرجان، الذي أقيمت في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختيار عام 2023 عامًا للشباب العربي، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية في الفترة من 15 وحتى 19 مارس الجاري، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، بالتعاون مع جمعية الكشافة الجوية المصرية، الاتحادات العام للكشافة و المرشدات والمنظمة الكشفية العربية وعدد من الجهات والمؤسسات، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ .

500 عضو بالجوالة يشاركون في المؤتمر

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن المهرجان الذي عقد مؤخراً، قد شهد حفل افتتاحه، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، حيث ثمن وزير الشباب والرياضة، دور الحركة الكشفية في مساعدة الشباب والنشء في مجال تنمية طاقاتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والروحية.

وأشار إلى أن المهرجان شارك به 500 عضو بالجوالة من الكشافة الجوية المصرية من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وأعضاء وفود الدول العربية «السودان، وسوريا، والبحرين، وعمان، والسعودية، والمغرب، والأردن، ولبنان، والكويت»، وعشائر الجوالة من 22 محافظة من مصر .