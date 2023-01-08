«الشباب والرياضة» بكفر الشيخ تُفعل غرفة العمليات لمواجهة سوء الطقس

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تغيرات الطقس وسقوط الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تفعيل غرفة الأزمة المركزية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ

وأصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بتفعيل غرفة الأزمة المركزية بالمديرية، لمتابعة إجراءات مراكز الشباب والأندية لمواجهة موسم الأمطار والتي قد تتعرض لها المحافظة مع تغير الطقس وسقوط الأمطار وطوال موسم فصل الشتاء ارتباطاً بالتغيرات المناخية فى هذا التوقيت، وذلك طبقاً للتعليمات السابق تعميمها المتضمنة الإجراءات واجبة الاتباع في هذا الصدد.

وشدّد «محروس»، على فصل التيار الكهربائي وكل ما يضمن أمن وسلامة المترددين علي مراكز الشباب والأندية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المحتملة، بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة ومقار الإدارات الفرعية بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديرى الإدارات الفرعية.

وأكد «محروس»، التواصل المستمر بين جميع الإدارات الفرعية مع غرفة عمليات المديرية ومدير المديرية ووكيلي المديرية بأي مستجدات على الفور، ومتابعة تمام تنفيذ التعليمات من كل مدير إدارة فرعية على مدار الساعة.

العمل على سرعة تصريف المياه التى تتجمع حول المقررات

كما كلف «محروس»، باتخاذ الإجراءات اللازمة بضرورة تنظيف أسطح المقرات، والمبانى التابعة لها، وتسليك البالوعات، وفتح مواسير صرف المياه، والتأكد من توصيلها بالصرف الرئيسي، مع إجراء الصيانة اللازمة للأسطح التى تحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى العمل على سرعة تصريف المياه التي تتجمع حول المقررات وتجهيز مصدر صرف دائم لها.