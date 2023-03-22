مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في سوريا.. غدا أول رمضان

كشفت الدولة السورية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في سوريا، حيث أن اليوم آخر أيام شهر شعبان، ويبدأ غدا أول رمضان الكريم، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في سوريا

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في سوريا ليبدأ صلاة الفجر 5:11 صباحا والشروق 6:37 صباحا وصلاة الظهر 12:42 وصلاة العصر4:10 وصلاة المغرب 6:48 وصلاة العشاء 8:18.

وبحسب بيان الدولة السورية، فإن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا سيكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و30 دقيقة وستختلف تلك الساعات يوميا، وتختلف عدد ساعات الصيام والصلاة من بلد لآخرى.

يذكر أنّ أول أيام الشهر المبارك في سوريا، غدا الخميس 23 مارس الجاري، بعد تعذر رؤية الهلال في البلاد اليوم، مثلما حدث مع السعودية ومصر واليمن وعمان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة.

أجواء مميزة في أول أيام شهر رمضان 2023 في سوريا

ويتميز شهر رمضان في سوريا بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص ينفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية، إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام، مع احتفال خاص بأول أيام شهر رمضان الكريم 2023 والذي سيصوم فيه شعب سوريا نحو 14 ساعة و 30 دقيقة، وتستعد الأسر السورية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر، إضافة إلى إعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي تنتجها سلة الغذاء في مختلف مدن سوريا.