موعد أول أيام رمضان 2023 في سوريا

يوافق موعد أول يوم في شهر رمضان الكريم في سوريا، الخميس بتاريخ 23 مارس، ويتوقف تحديد موعد أول يوم رمضان في سوريا 2023، بناءا على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، وفقاً لبيان الدولة السورية.

موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في سوريا

يذكر أنّ أول أيام الشهر الفضيل في سوريا، الخميس 23 مارس الجاري، بعد تعذر رؤية الهلال في البلاد اليوم، مثلما حدث مع السعودية ومصر واليمن وعمان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة.

أجواء مميزة في أول أيام شهر رمضان 2023 في سوريا

ويتميز شهر رمضان في سوريا بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص ينفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية، إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام، مع احتفال خاص بأول أيام شهر رمضان الكريم 2023 والذي سيصوم فيه شعب سوريا نحو 14 ساعة و 30 دقيقة، وتستعد الأسر العراقية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر، إضافة إلى إعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي تنتجها سلة الغذاء في مختلف مدن سوريا.

احتفالات وأطعمة لذيذة في أول أيام شهر رمضان 2023 في سوريا

ويشمل الاستعداد للشهر الفضيل تخزين مختلف أنواع التوابل، وإعداد الحلويات التي يكثر الإقبال عليها في الشهر الكريم، خاصّة «الزلابية» و«قلب اللوز»، التي تشتهر بها سوريا، من أجواء روحانية خاصة.