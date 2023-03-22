كوريا الشمالية: الضغط علينا للتخلي عن الأسلحة النووية «إعلان حرب»

بعدما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بنزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، أتى رد بيونج يانج فوراً، فقد اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الشمالية أن الضغوط التي تمارس عليها للتخلي عن الأسلحة النووية، ترقى إلى مستوى إعلان حرب.

بيونج يانج: الموقف الأمريكي غير مفهوم

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الأربعاء، أن الموقف الأمريكي غير مفهوم.

جاء ذلك بينما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة، في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن بيونج يانج، أطلقت الصواريخ عند الساعة 10:15 صباحاً (01:15 بتوقيت جرينتش) من مقاطعة هامج يونج الجنوبية، فيما لم يتضح حتى الآن عدد المقذوفات التي أُطلقت وتفاصيل طرازها.