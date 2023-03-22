كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قبالة ساحلها الشرقي

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، أنّ كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي، الأربعاء، ولم يتضح حتى الآن عدد المقذوفات التي أُطلقت، وقالت يونهاب إنّها قد تكون صواريخ كروز الاستراتيجية بعيدة المدى.

جيش كوريا الجنوبية يرصد الصواريخ

ورصد الجيش الكوري الجنوبي الإطلاق من منطقة هام هونغ على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وفقا للمصدر العسكري، وكثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي، كما أجرت بيونغ يانغ محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.

ويتزامن التصعيد الكوري الشمالي مع إعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، الأربعاء، عزمها إجراء أكبر مناورات بالذخيرة الحية مع القوات الأمريكية في استعراض للقوة، وتأتي التدريبات بحسب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية كجزء من سلسلة من الفعاليات التي تقام لإحياء الذكرى الـ70 للتحالف بين البلدين هذا العام.