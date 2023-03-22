إمساكية شهر رمضان 2023 الإسكندرية.. موعد الفطار وعدد ساعات الصوم

ساعات قليلة تفصلنا عن الشهر المبارك، حيث تحدد موعد أول يوم في شهر رمضان غدا 23 من مارس كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن إمساكية شهر رمضان 2023 بالإسكندرية وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام في المحافظات، ليتمكن الجميع من الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، حيث تختلف المواعيد من محافظة لأخرى.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية بكل ما يخص موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، عبر حسبة بسيطة.

إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية.. موعد الإفطار والسحور

وعن إمساكية شهر رمضان 2023 حسب توقيت الاسكندرية وعدد ساعات الصيام في أول 3 أيام التي توضح أن توقيت الفجر يتراجع بشكل يوم بينما يتقدم موعد المغرب بدقيقة كل يوم عن الآخر، كما تزداد عدد ساعات الصوم من يوم لآخر بمقدار دقيقة حيث تبلغ ساعات اليوم الأول 14 ساعة بينما تصل عدد الساعات في آخر يوم إلى 14 ساعة و58 دقيقة ، وهو ما جاء على النحو الآتي:

1 رمضان - 23 مارس

فجر 33: 4

ظهر 12:7

عصر 3:35

المغرب 6:13

العشاء 7:43

2 رمضان: 24 مارس

فجر 4:31

ظهر 12:6

عصر 3:36

المغرب 6:14

العشاء 7:44

3 رمضان 25 مارس

فجر 4:30

ظهر 12:06

عصر 3:36

المغرب 6:15

العشاء 7:33

4 رمضان 26 مارس

فجر 4:29

ظهر 12:06

عصر 3:36

المغرب 6:15

عشاء 7:34

5 رمضان 27 مارس

فجر 4:29

ظهر 12:06

عصر 3:36

المغرب 6:16

عشاء 7:35

6 رمضان 28 مارس

فجر 4:26

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:17

عشاء 7:36

7 رمضان 29 مارس

فجر 4:24

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:17

عشاء 7:36

8 رمضان 30 مارس

فجر 4:23

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:18

عشاء 7:37

9 رمضان 31 مارس

فجر 4:22

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:19

عشاء 7:38.

10 رمضان 1 إبريل

فجر 4:20

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:19

عشاء 7:39

11 رمضان 2 إبريل

فجر 4:19

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:20

عشاء 7:40

12 رمضان 3 إبريل

فجر 4:17

ظهر 12:04

عصر 3:36

المغرب 6:21

عشاء 7:40

13 رمضان 4 إبريل

فجر 4:16

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:21

عشاء 7:41

14 رمضان 5 إبريل

فجر 4:15

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:22

عشاء 7:42

15 رمضان 6 إبريل

فجر 4:13

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:23

عشاء 7:43

16 رمضان 7 إبريل

فجر 4:12

ظهر 12:03

عصر 3:36

المغرب 6:23

عشاء 7:44

17 رمضان 8 إبريل

فجر 4:10

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:24

عشاء 7:44

18 رمضان 9 إبريل

فجر 4:9

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:25

عشاء 7:45

19 رمضان 10 إبريل

فجر 4:8

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:25

عشاء 7:46

20 رمضان 11 إبريل

فجر 4:6

ظهر 12:02

عصر 3:37

المغرب 6:26

عشاء 7:47

21 رمضان 12 إبريل

فجر 4:5

ظهر 12:01

عصر 3:37

المغرب 6:27

عشاء 7:48

22 رمضان 13 إبريل

فجر 4:3

ظهر 12:01

عصر 3:36

المغرب 6:27

عشاء 7:49

23 رمضان 14 إبريل

فجر 4:2

ظهر 12:01

عصر 3:36

المغرب 6:28

عشاء 7:49

24 رمضان 15 إبريل

فجر 4:1

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:28

عشاء 7:50

25 رمضان 16 إبريل

فجر 3:59

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:29

عشاء 7:51

26 رمضان 17 إبريل

فجر 3:58

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:30

عشاء 7:52

27 رمضان 18 إبريل

فجر 3:56

ظهر 12:00

عصر 3:36

المغرب 6:30

عشاء 7:53

28 رمضان 19 إبريل

فجر 3:55

ظهر 11:59

عصر 3:36

المغرب 6:31

عشاء 7:54

29 رمضان 20 إبريل

فجر 3:54

ظهر 11:59

عصر 3:36

المغرب 6:32

عشاء 7:55

30 رمضان 21 إبريل

فجر 3:58

ظهر 11:59

عصر 3:36

المغرب 6:32

عشاء 7:56

عدد ساعات الصوم في إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية

وتحسب عدد ساعات الصوم في إمساكية رمضان 2023 الإسكندرية بالفارق من صلاة الفجر إلى العشاء، نظرا لتقدم توقيت صلاة الفجر وتأخير المغرب.