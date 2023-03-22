ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام الشهر الفضيل، ما يجعل قطاع عريض من المسلمين في الوطن العربي والشرق الوسط يهتمون بمتابعة إمساكية شهر رمضان 2023 في الجزائر حيث أنها من الأفضل في مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام.

وفي هذا السياق، يقدم موقع الوطن ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للجمهور في دولة الجزائر الشقيقة نعرض في التقرير التالي، إمساكية شهر رمضان 2023 في الجزائر ومواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

إمساكية شهر رمضان 2023 في الجزائر مواعيد الإفطار والصلوات وعدد ساعات الصيام

وبحسب الوكالة، فأن أول أيام الشهر الفضيل في الجزائر تبدأ غدًا الخميس الموافق 23 مارس، ويستمر الجمعة 21 أبريل

أما عن مواعيد الإفطار، فيرفع أذان المغرب أول أيام الشهر الفضيل 7:13 مساءً وفي نهاية شهر رمضان في تمام الساعة 7:37 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الجزائر

ويصل متوسط عدد ساعات الصيام في دولة الجزائر الشقيقة نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

أول أيام عيد الفطر في الجزائر

ويكون أول أيام عيد الفطر فلكيا المبارك في الجزائر، هو يوم السبت 1 مايو القادم.