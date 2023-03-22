إمساكية شهر رمضان 2023 في محافظة الفيوم.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام

بدأ العد التنازلي لانطلاق شهر رمضان المبارك، وفقًا لـ إمساكية شهر رمضان 2023 في محافظة الفيوم، والتي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية، ليتمكن أهالي الإقليم من معرفة مواعيد الإفطار، ومواقيت الصلوات، فضلًا عن عدد ساعات الصيام كل يوم طوال الشهر، ليتمكنوا من تجهيز أنفسهم للسحور والإفطار وأداء الصلوات في موعدها.

وتستعرض «الوطن» إمساكية شهر رمضان 2023 في محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

إمساكية شهر رمضان 2023 في محافظة الفيوم

وتتضمن إمساكية شهر رمضان 2023 في محافظة الفيوم، عدد ساعات الصوم، ومواقيت الصلاة، وموعد أذان المغرب، وموعد أذان الفجر، فضلًا عن موعد السحور، وموعد الإمساك، وتوقيت شروق الشمس، وذلك كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، حيث جاءت إمساكية شهر رمضان 2023.

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023

ووفقًا لـ إمساكية شهر رمضان 2023 في محافظة الفيوم، فإنّ موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2023 سيكون في تمام الساعة 6:10 دقائق مساءً ليعلن انتهاء أول أيام صيام الشهر المبارك.

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2023

وبحسب إمساكية شهر رمضان 2023 في الفيوم، فإنّ موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2023 سيكون في تمام الساعة 4:31 صباحًا، بينما يكون وقت السحور في تمام الساعة 2:11 دقيقة، ويكون وقت الإمساك وهو آخر وقت لتناول الطعام والشراب في تمام الساعة 4:11 دقيقة أي قبل أذان الفجر بنحو 20 دقيقة.

عدد ساعات الصيام

وتبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان نحو 13 ساعة و59 دقيقة، وفقًا لما ورد في إمساكية شهر رمضان 2023 في محافظة الفيوم، وتزداد تدريجيًا حيث يصبح عدد ساعات الصيام في آخر يوم من شهر رمضان المبارك نحو 14 ساعة و51 دقيقة.

إمساكية رمضان 2023 مصر

تجدر الإشارة إلى أنّ هيئة المساحة المصرية، أعلنت إمساكية رمضان 2023 مصر، كما أصدرت إمساكية شهر رمضان لكل محافظة على حدة، تتضمن كل منها كافة مواقيت الصلاة، ومواعيد الإفطار والسحور والإمساك والشروق، وعدد ساعات الصوم طوال شهر رمضان المبارك.