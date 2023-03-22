تامر حسني يعتذر لجمهوره: «مش هنزل أغاني على إنستجرام في شهر رمضان»

اعتذر الفنان تامر حسني، لجمهوره عصر اليوم الأربعاء، كونه اتخذ قرارًا بعد مُشاركة أي أغنية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي طوال شهر رمضان، ليكون فرصة للعبادة.

ونشر تامر حسني، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو لموهبة شابة، تُغني إحدى أغانيه، قائلًا: «يا شباب في الشهر ده معلش مش هنزل أغاني، وده آخر فيديو وصلي بنزله دلوقتي.. وحقيقي ما شاء الله عليك بجد».

في العيد هرجع أنزل كل فيديوهات حبايبنا

وتابع تامر حسني، قائلًا: «أحسنت، صوت وإحساس وشخصية في الغناء جميلة جميلة وقبول جميل.. ربنا يوفقك يا حبيبي.. والله لمست قلبي.. بإحساسك وباختيارك للأغنية دي تحديدًا.. وإنّ شاء الله في العيد هرجع أنزل كل فيديوهات حبايبنا الموهوبين بزيادة.. رمضان كريم».

كما كتب تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «الستوري الشهر ده إن شاء الله فيه كلام مهم نسمعه كلنا ونعرفه، ونعرّفه لبعض عشان نكون سبب خير لبعض إن شاء الله، كل سنة وأنتم طيبين ويارب في الشهر الفضيل ده كل حد فيكوا طلب حاجه من ربنا.. ربنا يحققهاله ويفرح قلبه بيها إن شاء الله قولوا آمين وادعوا كتير».