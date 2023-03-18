تامر حسني يحكي تفاصيل مكالمته مع نجل محمد ثروت: نفسيته في أعلى درجات الرضا

نشر المطرب تامر حسني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فيديو للمخرج والمطرب أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، بعد إصابته بمرض مناعي نادر «ميلر فيشر» وسفره للعلاج بالخارج.

أحمد محمد ثروت مصاب بمرض «ميلر فيشر»

وكتب حسني «أحمد ثروت صديقي وابن الفنان الغالي أوي المطرب الكبير محمد ثروت بمنتهى الحب والرضا والإيمان تقبل محنة كبيرة من ربنا إنه يصاب بمرض نادر يأثر على رجله وميمشيش، وكان بيحضر لزواجه، وفي كلامي معاه قولتله أنا كنت بكلمك أهون عليك والحقيقة لاقيته مش محتاج وهو من إيمانه بقضاء ربنا مهون على نفسه ونفسيته في أعلى درجات الرضا بيهزر ومبسوط، قولتله بإيدك تحول المحنة لمنحة وقالي أنا بعمل كده دلوقتي وفاهم الاختبار كويس وهنجح فيه وهخف وهمشي تاني على رجلي».

تامر حسني: أحمد ثروت تحدث معي عن حب أسرته وإخلاص خطيبته

وواصل قائلا: «فضل يحكي طول المكالمة عن حب أسرته واهتمامهم بيه وإخلاص خطيبته وقد إيه الموقف بين معدنها الأصيل وإزاي بتسانده وبتسهر على راحته طول الوقت، أنا كمان بشكرهم وبشكرها جدا وبحييها على قلبها وتربيتها الأصيلة».

وختم تامر حسني متوجها بالدعاء قائلا: «ربنا يشفيك يا أحمد ثروت ويفرح قلبك بقدر ثقتك العظيمة في ربنا، الثقة العظيمة اللي أنا شوفتها النهارده وأفرح معاك في فرحك قريب إن شاء الله، ادعوا له معايا يا شباب ربنا يشفيه ويشفي كل مريض».