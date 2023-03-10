تامر حسني يكشف تفاصيل رسالة وجهها خلال مشهد بفيلم «بحبك»: «اوعى تندم»

كشف الفنان تامر حسني، عن تفاصيل رسالة وجهها خلال أحد مشاهد فيلم «بحبك»، الذي عرض مؤخرا في دور العرض، وحقق نجاحا كبيرا وتصدر الايرادات، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وكتب تامر حسني: «قولت في فيلم بحبك في أحد المشاهد، إن الحياة بتعلمنا كل حاجه إلا القسوة بييجي حد يعلمها لنا، وقولت متوعدش وانت فرحان ومتاخدش قرار وانت زعلان، قد تندم في الحالتين، فلازم الاستقرار العقلي والعاطفي قبل أي وعد وأي قرار، الكلام ده مش مجرد حوار كتبته في فيلم لأ دي حقايق في الدنيا بشكل عام، عشان كده بحب أوصلها لكم من قلبي جايز تنفع حد فيكم، وبالنسبة للقسوة فعلاً بيجي حد يخلينا كده».

وأضاف تامر حسني: «بس الأجمل إنك متتأثرش بطاقة وروح اللي خلاك كده، وتحاول حتى لو اتعلمت تقسى إنك ترجع تبقى رحيم وتنتظر مقابل رحمتك من ربنا مش من العبد، وجايز اللي ظلمك لو لقاك متغيرتش وفضلت كويس جايز يرجع أحسن من الأول، ويعتذرلك عشان موقفك كان حقيقي من جواك، وعكس المتوقع ساعتها هتحس بمكسب أكبر بكتير.. مساؤكم جميل زيكم».

فيلم «بحبك»

فيلم بحبك يضم مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: تامر حسني، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومدحت تيخا، وهدى المفتي، وشهد الشاطر، وعالية راشد، من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.