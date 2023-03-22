«وزاري دول التعاون الخليجي» يبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك؛ بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس وشعوب المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن ذلك جاء خلال أعمال اجتماع الدورة الـ155 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض برئاسة وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية للمجلس بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

واستعرض الوزراء، مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.