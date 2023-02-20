«التعاون الخليجي» والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية التضامن مع سوريا وتركيا

أكد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، أهمية التضامن الإنساني والتعاون الدولي لدعم سوريا وتركيا لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضربهما وأسفر عن خسائر بشرية ومادية.

لقاء مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الاثنين، في الرياض، بمفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، وناقشا عدة موضوعات؛ أبرزها التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني والاستجابة للطوارئ والأزمات، إلى جانب آخر المستجدات حول الزلزال في سوريا وتركيا.

مساعدات خليجية لسوريا وتركيا

ونوه البديوي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية «واس»، بتوجيهات قادة دول مجلس التعاون بتخصيص مساعدات مالية للإغاثة العاجلة للمتضررين في تركيا وسوريا، بالإضافة إلى التوجيه بتسيير جسور جوية إغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن إرسال الفرق الطبية لعلاج المصابين وفرق الدعم والإسناد للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين تحت ركام الزلزال، وتنظيم حملات شعبية رسمية للتبرعات المالية والعينية لدعم المنكوبين من تداعيات هذه الكارثة المؤلمة.

وفي سياق متصل، التقى جاسم محمد البديوي بالمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت، واستعرضا آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى متابعة مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في سبتمبر 2022.