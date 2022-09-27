رئيس الإمارات: نحرص على التعاون مع الأشقاء لتقوية منظومة العمل الخليجي

قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز أسس السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

زيارة تستمر لمدة يومين

وأضاف رئيس الإمارات، خلال زيارته الأولى منذ توليه منصبه إلى سلطة عمان، التي تستمر يومين فقط، أن بلاده تعمل على تقوية منظومة العمل الخليجي والعمل العربي المشترك، وفقا لنبأ عاجل نقلته سكاي نيوز.

تعزيز العلاقات بين الإمارات وعمان

وتابع رئيس الإمارات: «نسعى لتعزيز العلاقات بين الإمارات وسلطنة عمان في مختلف المجالات، ونتطلع لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين»

وتولى الرئيس الإماراتي حكم البلاد عقب وفاة شقيقه الأكبر الشيخ خليفة بن زايد، الذي كان أول رئيس للإمارات عقب الشيخ المؤسس زايد آل نهيان الذي توفي مطلع القرن الجاري بعد جهد طويل من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع سبعينيات القرن الماضي.