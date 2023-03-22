الفنان محمد ثروت بعد إصابة ابنه بمرض مناعي نادر يتبرع بمبنى للأعمال الخيرية

تبرع الفنان محمد ثروت، بمبنى خاص مكون من دورين، في قرية «خرسيت» بمركز طنطا، لإقامة مركز لاكتشاف العيوب الخلقية بالقلب، بعد أيام من إصابة ابنه المخرج والمطرب أحمد ثروت، بمرض مناعي نادر «متلازمة ميلر فيشر».

تخصيص المبنى للكشف المبكر عن العيوب الخلقية

أعلن الدكتور علاء الغمراوي، مدير البرنامج القومي لعلاج روماتيزم القلب بوزارة الصحة، توقيع وثيقة «شركاء الخير» مع الفنان محمد ثروت، لإنشاء مركز بقرية خرسيت بمركز طنطا للكشف المبكر عن العيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة بالمجان، في إطار حرص مؤسسة محمد ثروت على تقديم الأعمال الخيرية بالقرى.

كتب الدكتور علاء الغمراوي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحية حب وتقدير إلى المهندس الفنان محمد ثروت، الذي وعد فأوفى وتبرع بمبنى دورين بقرية خرسيت مركز طنطا، لإقامة مركز لاكتشاف العيوب الخلقية بالقلب للأطفال، معلنًا عن مشاركته بإقامة مراكز عدة في جميع المحافظات.