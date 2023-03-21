محمد ثروت يطلق قافلة طبية خيرية بالغربية بعد إصابة ابنه بمرض نادر

أطلق الفنان محمد ثروت، قافلة طبية خيرية، من خلال مؤسسة «ثروت الخيرية»، وذلك للكشف عن العيوب الخلقية في القلب للأطفال بالمجان في قرى محافظة الغربية تحت شعار «سلامة قلبك» حيث يأتي ذلك بعد إصابة ابنه المخرج والمطرب الشاب أحمد ثروت، بمرض مناعي نادر، وسفره للعلاج بالخارج.

وقال علاء الغمراوي، مدير البرنامج القومي لعلاج روماتيزم القلب بوزارة الصحة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «تصل اليوم القافلة الطبية إلى بشبيش مركز المحلة الكبر حاملًا معه نموذج لتلاحم المجتمع المدنى مع الجهاز التنفيذي للدولة ممثلًا في مديرية الصحة بالغربية».

تفاصيل إنشاء مؤسسة ثروت الخيرية

وكان الفنان محمد ثروت، قد أسس مؤسسة «ثروت الخيرية» منذ 25 عامًا، والتي نجحت في تقديم العديد من الأعمال الخيرية.

وكانت المهندسة أمل مبدي، الرئيس التنفيذي لحفل قادرون باختلاف، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، قد نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صوره تجمعها بالمخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت بعد إصابته بمرض مناعي نادر «ميلر فيشر» وسفره للعلاج بالخارج.

وكتبت الرئيس التنفيذي لحفل قادرون باختلاف: «ربنا يرجعك بالسلامة ويشفيك ويعافيك، جميل وطيب وابن اصول، كريم ( بصرف النظر عن بسكوت الينسون) بس كان فيه سمك وبطاطا وآيس كريم وحاجات تانية، أنت قوي وجامد وشاطر وصاحب صاحبك، هترجع لأمك وأبوك وأهلك ولما القمر، واصحابك وترجع تتخانق معاي وتجنني بس بحبك يا ابن ثروت يا جميل يا أبو دم عسل».