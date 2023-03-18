نجل الفنان محمد ثروت يوجه رسالة لوالده: «العمر ما زادك إلا عظمة»

وجه نجل الفنان محمد ثروت، رسالة شكر لوالده، من داخل المستشفى المتحجز بها، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال الفترة القليلة الماضية.

أحمد ثروت يوجه الشكر لوالده

ونشر أحمد ثروت، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا تجمعه بوالده، وعلق: «الصورة دي قبل ما اتنقل لمستشفى أخرى في ألمانيا ويتمنع عني الزيارات، خدتها عشان أقولك أنا تعبتك جامد، وأتمنى في يوم ما أخلف إن شاء الله أكون أب زيك أو حتى شبهك في أي حاجة بتعملها من قلبك مع اللي حواليك».

وأضاف أحمد ثروت: «فعلاً العمر ما زادك إلا عظمة بحبك و ربنا يخليك ليا على التعب اللي تعبته معايا ويديك الصحة ونفضل في ظهر بعض كتف ف كتف، وكلها فترة إن شاء الله وأجي أقف جنبك يا أستاذ».