القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى المحافظات الحدودية

في إطار التيسيرات التجنيدية التي تقدمها القوات المسلحة لأبناء المناطق الحدودية، قامت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطني المحافظات الحدودية وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية مجاناً في أماكن تواجدهم.

ففي محافظة شمال سيناء وانعكاساً للأمن والاستقرار في شوارع مدن شمال سيناء، استقبلت اللجان التجنيدية في مدينة العريش على مدار عدة أيام المئات من أبناء المحافظة لإنهاء إجراءات المعاملة التجنيدية وتسليمهم شهاداتهم، وأعرب أبناء المحافظة عن خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية عليهم.

وفي محافظة جنوب سيناء، استقبلت اللجان التجنيدية أبناء وشباب المجتمعات البدوية بجنوب سيناء، لإنهاء إجراءاتهم وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية.

وتوافد أبناء محافظة مطروح، على اللجان التجنيدية التي استقبلتهم على مدار عدة أيام لإنهاء إجراءاتهم، حيث تم تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية والرد على كل استفساراتهم التجنيدية.

واستمرت اللجان التجنيدية في تقديم التيسيرات لأبناء حلايب وشلاتين على مدار عده أيام لإنهاء إجراءات المعاملة التجنيدية لهم، وكذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف والعلاج المجاني اللازم لأبناء حلايب وشلاتين وأبورماد، كما تم توزيع هدايا عينية وكميات كبيرة من الحصص الغذائية المجانية على الأهالي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

تأتي تلك الجهود انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق النائية وتوفير أوجه الدعم الكامل لأبناء تلك المحافظات.