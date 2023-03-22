السيسي لطلبة الجامعات: انقلوا ما شاهدتموه من إنجازات لأسركم

واصلت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات، لعدد من المشروعات التنموية العملاقة، وذلك في إطار حملة «شوف بنفسك».

شملت الزيارات مجمع مصانع أسمنت بني سويف، الذي يعمل في المقام الأول على توفير احتياجات المشروعات القومية ويعد علامة مضيئة على خريطة الصناعة المصرية.

وتم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات، واستمعوا لعرض تفصيلي عن المجمع وآليات العمل به والذي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل للشباب وسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من اللحوم والألبان.

وتم تنظيم زيارة لطلبة الجامعات إلى منطقة توشكى الذي يعتبر ملحمة إنتاجية زراعية تعمل بكامل طاقاتها على مدار اليوم دون توقف، لتحقيق طفرة زراعية تسهم في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين.

وفي لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبر عن اهتمامه بالشباب، اطمأن هاتفيا على أبنائه من طلبة الجامعات خلال زيارتهم إلى منطقة توشكى، وطالبهم بنقل ما شاهدوه من إنجازات إلى أسرهم وزملائهم.

وأكد الشباب سعادتهم البالغة لاهتمام الرئيس بالزيارات الميدانية إلى المشروعات القومية التي تهدف إلى تعريف شباب الجامعات وأبناء الشعب المصري بالمشروعات التي تمت للحفاظ على حاضر مصر ومستقبلها.

تأتي تلك الزيارات المتواصلة التي تنظمها القوات المسلحة لتعظيم روح الولاء والانتماء لطلبة الجامعات المصرية للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.