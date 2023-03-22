مصرع شاب في تصادم دراجة نارية مع ميني باص ببورسعيد

لقي شاب مصرعه مساء اليوم، في تصادم دراجة نارية مع ميني باص، خلف مصنع الضفاير طريق بورسعيد الإسماعيلية.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل إلى مستشفى النصر عن طريق سيارة الإسعاف، إسلام محمد سعد 20 سنة جثة هامدة بادعاء حادث تصادم دراجة بخارية مع ميني باص.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن دراجة نارية كان يقودها الشاب تصادمت مع ميني باص بطريق بورسعيد الإسماعيلية بسبب السرعة الزائدة.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة والدراجة النارية إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.