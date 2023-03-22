النيابة تصرح بدفن جثة طالب لقي مصرعه في تصادم دراجة نارية وعربة كارو بالقناطر

صرحت جهات التحقيق في القليوبية بدفن طالب لقى مصرعه في تصادم كارو ودراجة هوائية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع طالب بالقناطر الخيرية

وكان طالب بالصف الثالث الإعدادي قد لقي مصرعه، إثر إصابته بكسور بالجسم ونزيف داخلى، جراء سقوطه من على دراجته النارية أثناء قيادته حيث اصطدم بعربة كارو، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلب تقرير أعمال الطبيب الشرعى واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمصرع طفل بالقناطر

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى بوصول طالب بالصف الثالث الإعدادى، مصاب بكسور بالجسم ونزيف داخلي، وتوفى أثناء تقديم العلاج اللازم، إثر سقوطه من على دراجة نارية بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطالب «إمام م إ»، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى، إثر إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى، وتوفى أثناء تقديم العلاج.

اختلال عجلة القيادة

وبسؤال والد المتوفى، قرر أن نجله كان يستقل الدراجة النارية خاصته واختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعربة كاروا متوقفة على جانب الطريق، ما أدى إلى سقوط أرضا وحدوث إصابته التى أودت بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المعنية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وطلب تقرير الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.