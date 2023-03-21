إصابة موظف بالمعاش في حادث تصادم ملاكي ونقل بالمنيا الجديدة

أصيب موظف بالمعاش إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل بمدينة المنيا الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، بسبب السرعة.

حادث تصادم بالمنيا الجديدة.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل بالطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة «إسماعيل.ا» 75 عاما، موظف بالمعاش، باشتباه إرتجاج وكسور بالساق وكدمات، ويقيم بمدينة المنيا، وتم نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، كما تم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل

وأصيب اليوم 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة.

كما لقي طالب مصرعه في مركز مطاي، حيث دهسه تروسيكل بدون لوحات معدنية، فيما أصيبت طالبة صدمتها سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان أمام قرية صفط اللبن بمركز المنيا بسبب السرعة ورعونة السائق.