رمضان «دنيا ودين» عبر شاشة وأثير الشركة «المتحدة» (ملف خاص)

لم تقتصر الخريطة البرامجية والدرامية الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى رمضان 2023، على القنوات التليفزيونية فحسب، بينما امتدت إلى محطات الراديو الخاصة بها، إذ تُقدم وجبة فنية ترفيهية على مدار الساعة، لتُناسب جميع فئات الجمهور، لا سيما أن الراديو يحظى بنسبة انتشار واسعة ويحتفظ بمكانته حتى الآن، إذ هناك مجموعة من البرامج والمسلسلات الإذاعية لمختلف النجوم، وذلك تحت شعار: «رمضان أيامه حلوة».

وعبر محطات «الراديو 9090»، و«راديو هيتس»، و«شعبى إف إم»، و«ميجا إف إم»، و«نغم إف إم»، و«أون سبورت إف إم»، يجد المستمع حزمة برامجية متنوعة، سواء ترفيهية، أو اجتماعية أو دينية، وحتى برامج «المقالب».

ونجحت إذاعات «المتحدة» فى رمضان لهذا العام، فى تقديم مسلسلات إذاعية لبعض النجوم الغائبين عن الدراما التليفزيونية، مثل: أحمد حلمى، وأكرم حسنى، وحسن الرداد، وإيمى سمير غانم التى تعود إلى الساحة بعد غيابٍ دام نحو 4 أعوام، فيما تحظى تلك الأسماء بجماهيرية كبيرة، خاصة فى ظل نجاحاتهم بالكوميديا.

وفى ضوء تناول خريطة موسم رمضان، لا بد من الحديث عن مفاجآت «المتحدة» للجمهور، حيث ستُقدم مجموعة من مسلسلات الأنيميشن، وهى الأعمال التى طالما نادى بها قطاع كبير من المُشاهدين طوال السنوات الماضية، فى ظل غياب أعمال فنية خاصة للأطفال، إذ تعرض فى رمضان 2023، الموسم الثانى من مسلسل «يحيى وكنوز» وذلك بعد النجاح الضخم الذى حققه العام الماضى، فيما يُعرض مسلسل آخر بعنوان «المحمية»، حيث لاقى البرومو الدعائى له ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعى، بجانب مسلسل آخر يحمل اسم «ديسكفرى» سيُعرض فقط وحصرياً عبر منصة «واتش إت» بجانب أعمالها الحصرية التى تُقدم خصيصاً للجمهور بمناسبة الشهر الكريم. وبجانب برامج الأطفال، تُقدم قنوات «المتحدة» مجموعة من البرامج الدينية التى تُساعد المشاهدين على فهم الدين الإسلامى بشكلٍ مبسط وصحيح، من خلال عددٍ من شيوخ الأزهر وعلماء الدين الذين يحظون بثقة كبيرة عند الجمهور، مثل الدكتور على جمعة، والشيخ خالد الجندى، ورمضان عبدالمعز، ومصطفى حسنى وغيرهم.