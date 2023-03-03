إعلام «المتحدة» توعية وترفيه.. برامج ودراما اجتماعية للأسرة والأطفال ومسابقات للموهوبين (ملف خاص)

عالم سحرى يجلس أمامه ملايين المشاهدين، اسمه شاشة التليفزيون، إما للاستمتاع بعمل فنى، أو مشاهدة البرامج ومتابعة الأخبار أو المباريات الرياضية، أو من يرغب فى معرفة صحيح الدين والأمور الفقهية، ومن يصفق ويشجع مواهب شابة فى مختلف أنواع الفنون.. أذواق مختلفة وإرضاؤها ليس بالأمر البسيط، ومعادلة صعبة فطنت إليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى أيقنت أن التميز والنجاح فى حاجة لأفكار جديدة ومضمون جاد، يقدم «المتعة» وفى الوقت نفسه لا يخالف القيم وأسس المجتمع. على مستوى الدراما، كان هناك حلم يتحقق بمنح الفرص للمواهب الجديدة فى المشاركة فى المسلسلات التى عرضت مؤخراً سواء على مستوى التمثيل أو الكتابة أو الإخراج وكل ما يتعلق بصناعة العمل الفنى.

لم تنسَ «المتحدة» أن ربوع مصر مليئة بمواهب فذة، ومن ثَم قررت أن تصل إليهم فى كل مكان من الشمال إلى الجنوب، عبر مشروع قومى تبنَّته فى مجالات الفنون بكل أنواعها.. شباب مبدع يقفون على مسرح «الدوم» كل منهم يُظهر أفضل ما عنده، نظراتهم ليست للجان التحكيم الجالسة أمامهم فحسب، ولكن للمستقبل الذى يعدهم بأن تنفيذ الحلم بات قريباً.. وفى الرياضة، يتم تسليط الضوء على الأقدام الذهبية الصغيرة التى تتعامل مع كرة القدم بـ«حرفنة»، ونصبح أمام مشروع وطنى يتحقق من خلال «كابيتانو مصر».

ما بين الدراما التى نجحت فى جمع شمل الأسرة من جديد وبرامج «مرأة، رياضة، توك شو، دينية، اجتماعية، مسابقات، ريادة أعمال» وأخرى خاصة بالأطفال، هذا النشء الصغير الذى انتبهت إليه «المتحدة» لتبدأ مع «رحلة سعيدة» وتكتشف ما به من «كنوز»، ويبقى دائماً التميز هو الأساس.