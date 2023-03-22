عاجل. البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى 5%

رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 5%، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل.

وانطلق الثلاثاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي استمر لمدة يومين، وبهذا يكون الاجتماع الثاني في 2023، لتحديد سعر الفائدة، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع المصرفي الأمريكي اضطرابات قوية، بعد انهيار 3 بنوك في الولايات المتحدة، أبرزها سيليكون فالي في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان المستثمرون يترقبون باهتمام كبير قرارات أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع وجود أزمة مصرفية بين العديد من البنوك العالمية، إذ تباينت الأسهم الأوروبية، بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على الرغم من تطمينات وزيرة الخزانة الأمريكية.

وقال موقع «إنفيستينج» إن الأسواق تفاعلت مع التصريحات السابقة لوزيرة الخزانة الأمريكية، بعدما طمأنت المستثمرين بشأن الأزمة المصرفية الأخيرة، إذ اعتبرت يلين أن وضع القطاع المصرفي الأمريكي سيستقر بعد إفلاس مصرفي سيليكون فالي وسيغنتشر بنك الذي زعزع القطاع على المستوى العالمي، في حين يسعى مسؤولون لتهدئة المخاوف العالمية.