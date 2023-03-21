بدء اجتماع الفيدرالي الأمريكي لبحث الفائدة.. يستمر لمدة يومين

انطلق منذ قليل، اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي يستمر لمدة يومين، وبهذا يكون الاجتماع الثاني في 2023، لتحديد سعر الفائدة، في الوقت الذي يشهد القطاع المصرفي الأمريكي اضطرابات قوية، بعد انهيار 3 بنوك في الولايات المتحدة، أبرزها سيليكون فالي في وقت سابق من هذا الشهر.

موعد إصدار بيان اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وبحسب بيان وكالة رويترز، فأنه سيتم إصدار بيان اجتماع الفيدرالي الأمريكي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي أنه يتجه لرفع الفائدة بنحو 25 نقطة، مع التشديد على سياسته النقدية قي ظل الاضطرابات التي تواجهها البنوك في الولايات المتحدة.

الذهب يواصل التراجع لليوم الثاني

وفي منتصف التعاملات الفورية بالبورصة العالمية، تراجع سعر الذهب لليوم الثاني على التوالي، بعد ارتفاعه فوق 2000 دولار الأوقية في جلسة الاثنين الماضي وهو 2009.59 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022 لكنه سرعان ما بدأ في التراجع، حيث انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 1966.30 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 1971.10 دولارًا أمريكيًا.

وارتفعت أسعار السبائك أكثر من 100 دولار، بعد انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث سارع المستثمرون إلى المعدن الأصفر الذي هو الملاذ الآمن.

ويتوقع محللو كومرتس بنك، أنه إذا تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من كبح توقعات خفض أسعار الفائدة، فمن المرجح أن ينخفض ​​سعر الذهب، وإلا سيكون هناك ارتفاع آخر يتخطي الـ 2000 دولار، وفق ما نشر بموقع وكالة رويترز.