اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم لإعلان أسعار الفائدة.. ما التوقعات؟

يخرج جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الثامنة من مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، في مؤتمر صحفي، لإعلان أسعار الفائدة، في اجتماع مفصلي، بعد سلسلة انهيارات طالت البنوك الأمريكية.

مؤشر الدولار عند أدنى مستوى في 5 أسابيع

واستقر مؤشر الدولار دون مستوى 103.5 نقطة اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوياته في 5 أسابيع، وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يتبنى نهج سياسة أكثر حذرا بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

من المتوقع أن يقدم البنك المركزي زيادة أكثر اعتدالًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وجاءت هذه التوقعات في أعقاب أزمة مصرفية عالمية دفعت المنظمين والمقرضين الرئيسيين إلى المساعدة في استقرار الأسواق.

انهيارات مصرفية

انهارت عدة بنوك أمريكية الأسبوعين الماضيين، تحت وطأة مواصلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، ضمت بنوك: «سيلكون فالي»، «نيويورك سيجنتشر»، «سيلفير جيت»، وطالت الأزمة «بنك فيرست ريبوبلك».

استقرار العقود الآجلة للأسهم

واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، مع استعداد المستثمرين لقرار رئيسي بشأن السياسة الفيدرالية، ويم أمس، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.98%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3% وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.58%، مع ارتفاع جميع المؤشرات الثلاثة لليوم الثاني على التوالي.

ارتفعت البنوك بعد أن قالت وزيرة الخزانة يلين إن الولايات المتحدة ستستمر في حماية المودعين بعد حدود تأمين مؤسسة التأمين الفيدرالي (FDIC) في حالة عودة عمليات البنوك إلى الظهور.