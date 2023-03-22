الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، داعياً أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وقد أعرب الرئيس خلال الاتصال عن خالص تمنياته لقيادة وحكومة وشعب السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.