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الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بحلول شهر رمضان الكريم 

كتب:

محمد أبو عمرة
08:28 م | الأربعاء 22 مارس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وتوجه الرئيس السيسي، بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي الشقيق الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسي، على هذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.