اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: الله حفظ مصر.. وأقول للمصريين: «إحنا بخير»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي»: الله حفظ مصر.. وأقول للمصريين: «إحنا بخير»

الرئيس لطلاب «أكاديمية الشرطة»: حماية الوطن هي أشرف مهمة يقوم بها أي إنسان سواء في مصر أو العالم.. ويجب أن تكونوا على قدر كبير من الوعي والفهم

تحركات سريعة في الأهلي للخروج من ورطة «بيرسي تاو» و«شيكابالا» يعود إلى تدريبات الزمالك

ملف خاص.. «العفو الرئاسي» تعلن خروج 30 محبوساً احتياطياً.. وتعد بمزيد من الإفراجات

«اللجنة»: نعمل على إعادة دمج جميع المفرج عنهم اجتماعياً.. و«السقا»: نجهز قوائم عفو جديدة.. ومستمرون في تلقي طلبات الأسر والأحزاب

رمضان «دنيا ودين» عبر شاشة وأثير «المتحدة»

«رمضان أيامه حلوة» على «9090 وراديو هيتس وشعبي إف إم وميجا إف إم ونغم إف إم وأون سبورت إف إم» ببرامج متنوعة ومسلسلات لكبار النجوم

«لعلهم يفقهون ورجال صدقوا ورميم ومصر دولة التلاوة».. برامج دينية بأسلوب عصري

«المتحدة» تعيد «الفخراني وحلمي وحسني والرداد وإيمي» لـ«ميكروفون» الإذاعة

مسلسلات الأطفال تقدم محتوى آمناً في «يحيى وكنوز والمحمية وديسكفرى»

مصر تدين مصادقة إسرائيل على قانون يعيد 4 مستوطنات تم تفكيكها عام 2005

«الخارجية»: النشاط الاستيطاني فاقد للشرعية

وزير البترول: منجم السكري أنتج 5.2 مليون أوقية بـ7.5 مليار دولار

مرحب شهر الصوم

صناعة البهجة

«آدي الزين وآدي الزينة»

«بوجي وطمطم» أيقونة الشهر الكريم.. وفوقية رحمي: انتشارهما صدقة على روح الفنان الراحل

«عمرو» صنع زينة من «عبوات الكانز».. و«دعاء» لبّست العروسة «فستان خيامية»

الصفحة الثانية

«الوطن» ترافق الطلاب للشركة العربية العالمية للبصريات: «قلعة الصناعات التكنولوجية»

«مروة»: بعد زيارة الشركة العربية العالمية للبصريات تفاجأت من امتلاك مصر تكنولوجيا صناعية متطورة.. و«صبري»: شعرت بالفخر حين علمت أن عدسات القمر الصناعي «طيبة 1» منتجة محلياً

«هدى»: منتجاتها تخدم المشروعات القومية والاستراتيجية وتصدَّر إلى الخارج

«الإنتاج الحربي» تبحث مع شركة صينية إنتاج «جراجات ذكية ومشايات كهربائية»

«صلاح الدين»: تلبية احتياجات القوات المسلحة وتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية على رأس أولوياتنا

الفريق أسامة عسكر يشهد بياناً عملياً لأحد تشكيلات الجيش الثاني

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشيد بدور الجيش البطولي في عودة مظاهر الحياة الطبيعية بمدن وقرى شمال سيناء لينعم أهلها بالأمن والاستقرار

ابنتها الوحيدة تذهب إليها مرتين أسبوعياً وبقية الأيام بصحبة «مصطفى»

أخلاقنا الجميلة.. طفل يخدم جارته المسنة الكفيفة يومياً

الصفحة الثالثة

عربات الفول تغزو المناطق الراقية.. سحور ده ولّا سهرة رمضانية؟

بلاها ورق وخيامية: حدائق المعادي تتزين بـ«علب الكانز»

فانوس على شكل عروسة بفستان: مشروع «دعاء» للحفاظ على الهوية

الصفحة الرابعة

«آدي الزين وآدي الزينة»

عرائس «بوجي وطمطم» أيقونة رمضان.. «40 سنة ومازهقناش»

«فوقية»: انتشارهما في كل مكان صدقة على روح الفنان رحمي وتعبير عن الأصالة المصرية

القماش وفروع النور «سبوبة» السيدات.. التصنيع في البيت والبيع على الرصيف وأونلاين

الصفحة الخامسة

خبراء يضعون روشتة لتطوير الصناعة وفتح أسواق التصدير: «هتجيب عملة صعبة»

«علاء»: نصدر منتجاتنا للدول المجاورة

سكرتير شعبة «الأدوات المكتبية»: الصناعة تطورت بعد حظر «الصيني»

الصفحة السادسة

رمضان «دنيا ودين» عبر شاشة وأثير الشركة «المتحدة»

برامج على مائدة الشهر الكريم

محتوى ديني بأسلوب عصري

«لعلهم يفقهون»

«رميم»

«مصر دولة التلاوة»

«رجال صدقوا»

مسلسلات للأطفال على القنوات والمنصات الرقمية.. و«المحتوى آمن»

«يحيى وكنوز»

«عدلي»: «يحيى وكنوز» يناقش الحضارة المصرية القديمة بشكل مختلف.. و«عيد»: نستهدف شريحة أكبر من المشاهدين في الموسم الثانى

الصفحة السابعة

المسلسلات الإذاعية

«أحلام شهرزاد»

«كارت أحمر»

«مين في دول»

«مطلوب عريس»

«صلاح التلميذ»

«رأس رجاء وصالح»

إذاعات «المتحدة» ترفع شعار «رمضان أيامه حلوة»

الصفحة الثامنة

نهاية المشوار

دعم بلا حدود

مؤازرة جماعية للفراعنة أمام مالاوي.. و20 ألف مشجع مع المنتخب بالدفاع الجوي

تحت التقييم صفقة من خارج الحدود

«الزمالك والبنك» فرصة أخيرة للبقاء داخل صفوف «الأبيض»

جزائري جديد على طاولة تدعيمات الأهلي.. أزمة بسبب «الخماسية».. وتحركات سريعة للخروج من «ورطة» بيرسي تاو

فتنة الشارة

أزمة في فرنسا بسبب «مبابى».. و«جريزمان» يهدد بمغادرة «الديوك».. ولاعب أتلتيكو ينضم لقائمة «متحف الشمع»