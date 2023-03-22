الرئيس السيسي يجري اتصالا بأمير قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك، داعياً الله أن يُعيده على دولة قطر وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وقد أعرب أمير دولة قطر عن الشكر للرئيس السيسي، على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بدوام الاستقرار والتقدم.