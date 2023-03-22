ترقبوا أقوى برامج رمضان على تليفزيون «الوطن».. الإذاعي شحاتة العرابي في «مواقف من السيرة» ونجوم الفن يكشفون سر المهنة في «الحريف»

يقدم تليفزيون «الوطن» خلال شهر رمضان المبارك 2023، باقة متنوعة من البرامج على مدار الساعة، تَعرض على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ «الوطن»، على يوتيوب وفيس بوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك، وتبدأ «الوطن» في إذاعة برامجها مع صباح اليوم الأول للشهر الكريم، وتستمر طوال أيام الشهر.

وطوال الشهر الكريم تعرض لقاءات خاصة مع نجوم الفن والدراما في حوارات خاصة في برنامجي «إحكي يا فنان» و«الحريف»، كشفوا فيها عن مفاجآت مسيرتهم الفنية، أصول وتاريخ الأكلات المصرية نعرضها خلال برنامج «حكاية أكلة»، وجولة في محافظات مصر على موائد الإفطار في «فطارك عندنا»، وأكل وضحك ولعب مع الأطفال في «ماما طابخة إيه؟».

قصص إنسانية من ربوع مصر، ونماذج مُحبة للخير في برنامجي «أنت استثنائي» و«رمضانك خير».

ويطل الإذاعي شحاتة الُعرابي في برنامج أسبوعي بعنوان «مواقف من السيرة»، يدمج فيها بين سير السلف الصالح والمواقف الحياتية، وإجابات عن كل الاستفسارات الدينية بتعاون مع مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية في برنامج «فاسألوا»، ونُخبة من شباب المُبتهلين في ربوع المحروسة في «ماشي بنور الله».